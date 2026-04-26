40 років Чорнобилю Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський обговорить з главою МАГАТЕ мирну деокупації ЗАЕС

15:50 26.04.2026 Нд
2 хв
Чому важливо повернути Запорізьку АЕС саме мирним шляхом?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський та Рафаель Гроссі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі порушить питання щодо мирної деокупації Запорізької АЕС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Сандою.

"У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії, було окуповано нашу ЧАЕС. Не секрет, що тоді там планували теракти різного характеру. Ми відвоювали, деокупували нашу станцію і, вважаю, цим зупинили потенційний теракт", - наголосив глава держави.

Водночас він зазначив, що росіяни продовжили завдавати ударів, зокрема дронами, і на об'єкті фіксувалися влучання. Для відновлення саркофагу були залучені міжнародні партнери. Наразі ж ризики атак досі існують, оскільки війна не закінчилась.

Також Зеленський додав, що ворог окупував також Запорізьку АЕС, і застосував різну "важку зброю по атомних блоках і адміністративних будівлях". І тут ризики можуть навіть більше, ніж на ЧАЕС.

"Зрештою вона (Росія - ред.) захопила цю станцію, шість енергоблоків якої сьогодні не працюють... Чим довше триває цей процес, тим більшими є ризики, зокрема щодо великої атомної станції, які можуть бути навіть більшими, ніж ризики Чорнобиля", - підкреслив президент.

Він наголосив, що досвід Японії та інших партнерів є важливим, щоб змусити ворога дипломатично звільнити станції та відновити її роботу.

Також Зеленський анонсував, що сьогодні у нього буде зустріч з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі. Під час розмови українська сторона підніме питання щодо деокупації ЗАЕС мирним шляхом.

"Буде зустріч з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, щоб тиснути на всіх партнерів розмовляти з МАГАТЕ та доєднуватись до ініціатив та знаходити виключно дипломатичний виключно шлях, щоб станція була деокупована мирним шляхом, і щоб менеджмент перейшов в руки України. І тоді ми зможемо зафіксувати, що, саме з цього моменту, це буде безпечно для людей, для планети", - резюмував Зеленський.

Запорізька АЕС

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Росія вже давно намагається інтегрувати ЗАЕС у власну енергосистему. Зокрема, окупаційна влада намагається запровадити там порядки, типові для російських АЕС.

Також ми писали, що в уряді США стурбовані тим, що в березні 2022 року РФ захопила Запорізьку АЕС разом з активами (ядерним паливом) і технологіями американської інжинірингової компанії Westinghouse.

