Зеленский обсудит с главой МАГАТЭ мирную деоккупацию ЗАЭС

"В 2022 году, во время полномасштабного вторжения России, была оккупирована наша ЧАЭС. Не секрет, что тогда там планировали теракты различного характера. Мы отвоевали, деоккупировали нашу станцию и, считаю, этим остановили потенциальный теракт", - подчеркнул глава государства.

В то же время он отметил, что россияне продолжили наносить удары, в частности дронами, и на объекте фиксировались попадания. Для восстановления саркофага были привлечены международные партнеры. Пока же риски атак до сих пор существуют, поскольку война не закончилась.

Также Зеленский добавил, что враг оккупировал также Запорожскую АЭС, и применил различное "тяжелое оружие по атомным блокам и административным зданиям". И здесь риски могут даже больше, чем на ЧАЭС.

"В конце концов она (Россия - ред.) захватила эту станцию, шесть энергоблоков которой сегодня не работают... Чем дольше длится этот процесс, тем больше риски, в частности относительно большой атомной станции, которые могут быть даже больше, чем риски Чернобыля", - подчеркнул президент.

Он отметил, что опыт Японии и других партнеров является важным, чтобы заставить врага дипломатически освободить станции и восстановить ее работу.

Также Зеленский анонсировал, что сегодня у него будет встреча с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Во время разговора украинская сторона поднимет вопрос о деоккупации ЗАЭС мирным путем.

"Будет встреча с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы давить на всех партнеров разговаривать с МАГАТЭ и присоединяться к инициативам и находить исключительно дипломатический исключительно путь, чтобы станция была деоккупирована мирным путем, и чтобы менеджмент перешел в руки Украины. И тогда мы сможем зафиксировать, что, именно с этого момента, это будет безопасно для людей, для планеты", - резюмировал Зеленский.