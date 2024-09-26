Зеленський обговорить з Байденом посилення плану перемоги

"Пане президенте, дякую за вашу рішучу підтримку рішення допомогти нам захистити Україну. Україна - наш дім. Ми глибоко цінуємо, що Україна й Америка стояли пліч-о-пліч з самого першого моменту...", - наголосив Зеленський перед зустріччю з Байденом за зачиненими дверима.

Водночас президент зауважив, що рішучість Байдена неймовірно важлива для України.

"Щоб перемогти... Ми повинні відновити нормальне життя, і ми дуже цінуємо ваше лідерство... Ми також маємо 26 двосторонніх угод про безпеку з партнерами, заснованих на декларації про безпеку G7. У нас є сильна угода про безпеку зі Сполученими Штатами, і ми вдячні за неї, і ми будемо повністю її виконувати", - підкресли він.

Крім того, Зеленський згадав, що важливим є те, що Україна та США поділяють однакове бачення безпекового майбутнього України в ЄС і НАТО, і наголосив, що Україна робить безпрецедентну кількість реформ на цьому шляху.

"Сьогодні ми маємо новий пакет підтримки... Це буде великою допомогою. Сьогодні я обговорив з президентом Байденом план перемоги. Ми готуємося обговорити деталі, щоб посилити план, скоординувати наші позиції... Дякую вам за цю непохитну двопартійну підтримку і всьому американському народу. Разом ми маємо перемогти, ми переможемо", - наголосив Зеленський.