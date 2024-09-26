ua en ru
Чт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудит с Байденом усиление плана победы

США, Четверг 26 сентября 2024 22:59
UA EN RU
Зеленский обсудит с Байденом усиление плана победы Фото: лидеры Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский проведет закрытую встречу с американским коллегой Джо Байденом. В то же время, планируется, что они обсудят усиление украинского плана победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Господин президент, спасибо за вашу решительную поддержку решения помочь нам защитить Украину. Украина - наш дом. Мы глубоко ценим, что Украина и Америка стояли бок о бок с самого первого момента...", - подчеркнул Зеленский перед встречей с Байденом за закрытой дверью.

В то же время президент отметил, что решительность Байдена невероятно важна для Украины.

"Чтобы победить... Мы должны восстановить нормальную жизнь, и мы очень ценим ваше лидерство... У нас также есть 26 двусторонних соглашений о безопасности с партнерами, основанных на декларации о безопасности G7. У нас есть сильное соглашение о безопасности с Соединенными Штатами, и мы благодарны за нее, и мы будем полностью ее выполнять", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский вспомнил, что важно то, что Украина и США разделяют одинаковое видение будущего Украины в ЕС и НАТО, и подчеркнул, что Украина делает беспрецедентное количество реформ на этом пути.

"Сегодня у нас новый пакет поддержки... Это будет большой помощью. Сегодня я обсудил с президентом Байденом план победы. Мы готовимся обсудить детали, чтобы усилить план, скоординировать наши позиции... Спасибо вам за эту непоколебимую двухпартийную поддержку и всему американскому народу. Вместе мы должны победить, мы победим", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее сегодня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден уже встретились в Белом доме в Вашингтоне. В ходе переговоров украинский лидер подробно представил детали своего плана победы в войне с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Украинцам готовят повышение цен на электроэнергию: кто заплатит больше с 1 ноября
Украинцам готовят повышение цен на электроэнергию: кто заплатит больше с 1 ноября
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине