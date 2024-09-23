У Британії відповіли, чи змінилася їх позиція щодо ударів Storm Shadow углиб Росії

"Ми залишаємося в постійному контакті з українцями і завжди будемо прислухатися до їхньої позиції. Як ви можете очікувати, на ГА ООН ми зосередимося на низці питань, включно з постійною підтримкою України в її захисті від російської агресії, а також припиненням вогню в Газі та деескалацією напруженості в Лівані та іншими", - заявила вона.

Коментуючи використання ракет Storm Shadow, речниця наголосила, що позиція Великої Британії залишається незмінною.

"Коли справа доходить до цього, наша позиція залишається незмінною. Наші поточні обговорення щодо України не стосуються одного конкретного виду військової техніки. Це ширші дискусії про стратегію і про те, як ми підтримуємо Україну у вирішальний період протягом наступних кількох місяців і в міру того, як ми вступаємо в зиму", - зазначила вона.