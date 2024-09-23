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Байден не знімав обмеження для України на удари по Росії, - ЗМІ

Понеділок 23 вересня 2024 12:32
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Байден не знімав обмеження для України на удари по Росії, - ЗМІ Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден не знімав обмеження для України на удари вглиб Російської Федерації (РФ). Тим часом Британія веде "делікатні" переговори з Білим домом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Президент Джо Байден у неділю у Вашингтоні, відповідаючи на питання репортера, чи вирішив він дозволити Україні використовувати далекобійну зброю, сказав - ні", - пише видання.

Делікатні переговори

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Британії Девіда Ламмі, переговори з Білим домом щодо дозволу України використовувати ракети Storm Shadow в Росії - тривають.

Під час виступу на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, міністр додав, що труднощі та виклики війни в Україні будуть ще "глибшими й суворішими", особливо наприкінці 2025 - 2026 років й далі.

"Тож це критичний час для сміливості та мужності, терпіння та сили духу з боку союзників, які підтримують Україну", - сказав він й додав, що партнери Києва обговорюють, що ще може знадобитись нашій країні на полі бою для утримання лінії фронту.

"Як міністр закордонних справ я, звичайно, не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти Путіну (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.). Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну з наближенням зими", - зауважив міністр.

Удари вглиб Росії

Останнім часом союзники України знову активно обговорюють можливість зняття обмежень на удари Збройних сил України (ЗСУ) по території Росії з використанням наданої зброї.

Зокрема, видання The Guardian повідомило, що Сполучені Штати Америки та Великобританія вже ухвалили відповідне рішення, але поки не оголошують про це публічно. Офіційних підтверджень цих чуток наразі немає.

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