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Зеленский не обещал каких-либо конкретных расследований Трампу, - Ермак

Новости » Политика     08.12.2019 - 06:28
Зеленский не обещал каких-либо конкретных расследований Трампу, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (mewos.in.ua)

Официальная американская сторона об этом никогда не заявляла

Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинский президент не обещал каких-либо конкретных расследований во время разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Welt.

Ермак отметил, что США являются другом и партнером Украины, а после предварительного замораживания военной помощи ее не просто дали, но и увеличили.

"О том, что задержка каким-то образом связана с условиями, выставленными Украине, мы слышим только в медиа, официальная американская сторона никогда такого не заявляла", - сказал помощник президента.

Он также добавил, что расследование в Соединенных Штатах, "является внутренним делом США". По словам Ермака, события, о которых идет речь в ходе слушаний в Конгрессе США, имели место еще до того, как Зеленский стал президентом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский подтвердил отсутствие конфликта между ними.

Также Трамп заявлял, что в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским просил об услуге для США, а не для себя.

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