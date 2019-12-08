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Пенс отказался рассекретить содержание своего разговора с Зеленским

Новости » Политика     08.12.2019 - 04:15
Пенс отказался рассекретить содержание своего разговора с Зеленским
Фото: встреча Майка Пенса с Владимиром Зеленским (facebook.com/FoxNews/videos)

Разговор состоялся 18 сентября

Вице-президент США Майк Пенс отклонил просьбу председателя Палаты представителей разведки Адама Шиффа рассекретить содержание своего разговора 18 сентября с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках расследования по импичменту президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Соответствующее заявление было сделано после того, как один из главных помощников Пенса дал показания о разговоре в ходе продолжающегося расследования в деле об импичменте.

"Поскольку Адам Шифф продолжает действовать скрытно, канцелярия вице-президента даже не знает, что он хочет рассекретить. Это просто еще одно доказательство того, что этот дурацкий комитет проводит фиктивное расследование", - сказал Пенс.

Ранее Белый дом отказался участвовать в слушаниях американского Конгресса в рамках импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые состоятся на следующей неделе.

РБК-Украина писало, что ранее служба вице-президента США Майка Пенса отрицала показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в Конгрессе США. Сондленд утверждал, что у него был разговор с вице-президентом об оборонной помощи Украине 1 сентября в Польше.

В Конгрессе США обнародовали новый отчет по делу об импичменте Трампа Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту
Новости Украины Владимир Зеленскийимпичмент
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