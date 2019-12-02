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Трамп: Зеленский подтвердил, что я не сделал ничего плохого Украине

Новости » Политика     02.12.2019 - 20:28
Трамп: Зеленский подтвердил, что я не сделал ничего плохого Украине
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп отреагировал на последнее заявление Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский подтвердил отсутствие конфликта между ними. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Как известно, на выходных в интервью иностранным журналистам Зеленский возразил, что администрация Трампа общалась с ним в формате "услуга за услугу".

"Горячая новость: президент Украины снова заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины, нашего общения и звонков. Если радикальные левые демократы при своем уме, а это не так, то дело было бы закрыто!" - написал Трамп.

Трамп: Зеленский подтвердил, что я не сделал ничего плохого Украине

Кроме того, на слова Зеленского отреагировал госсекретарь США Майк Помпео, отметив, что администрации Трампа тяжело работает, чтобы оказать помощь Украине.

"Мы поддерживаем народ Украины и их способность себя защитить. Я горжусь тем, что мы делаем. Я вполне понимаю, что президент Зеленский хотел бы больше и быстрее. Я это понимаю. Однако эта администрация усердно работает для оказания помощи украинской обороне", - цитирует Помпео "Голос Америки".

Ранее сообщалось, что решение о приостановке военной помощи Украине было принято в Вашингтоне 25 июля, в день телефонного разговора президентов США и Украины.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с Украиной очень хорошие.

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Новости Украины Дональд ТрампВладимир Зеленский
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