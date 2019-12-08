Зеленський не обіцяв жодних конкретних розслідувань Трампу, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак (mewos.in.ua)

Офіційна американська сторона про це ніколи не заявляла

Помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що український президент не обіцяв жодних конкретних розслідувань під час розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Welt.

Єрмак зазначив, що США є другом і партнером України, а після попереднього заморожування військової допомоги її не просто дали, але і збільшили.

"Про те, що затримання якимось чином пов'язані з умовами, виставленими Україні, ми чуємо тільки в медіа, офіційна американська сторона ніколи такого не заявляла", - сказав помічник президента.

Він також додав, що розслідування у Сполучених Штатах, "є внутрішньою справою США". За словами Єрмака, події, про які йде мова в ході слухань у Конгресі США, мали місце ще до того, як Зеленський став президентом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський підтвердив відсутність конфлікту між ними.

Також Трамп заявляв, що в розмові з українським президентом Володимиром Зеленським просив про послугу для США, а не для себе.