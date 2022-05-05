Зеленский о новых ракетных ударах РФ: преступления получат юридический и практический ответы
Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередные ракетные удары, нанесенные войсками РФ в среду, 4 мая, по разным городам Украины. Глава государства заявил, что они не останутся без ответа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение украинского президента.
"Сегодня российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по нашим городам. По Днепру. Били по Николаеву, Одессе, Запорожью. По городам Донбасса и другим регионам", - сказал Зеленский.
Президент подчеркивает, что такие атаки агрессора не останутся безнаказанными.
"Все эти преступления получат ответ. Как юридический, так и вполне практический - на поле боя", - заявил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все попытки РФ разрушить Украину ракетным терроризмом будут тщетными.
Напомним также, перед этим, 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Под обстрел попали Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Винницкая, Киевская, Закарпатская, Одесская и Донецкая области. По данным Командования ВС ВСУ, российские оккупанты выпустили по территории нашей страны 18 крылатых ракет, 8 из которых сбила наша ПВО.
Российская полномасштабная военная агрессия против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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