Зеленский о новых ракетных ударах РФ: преступления получат юридический и практический ответы

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередные ракетные удары, нанесенные войсками РФ в среду, 4 мая, по разным городам Украины. Глава государства заявил, что они не останутся без ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение украинского президента.

"Сегодня российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по нашим городам. По Днепру. Били по Николаеву, Одессе, Запорожью. По городам Донбасса и другим регионам", - сказал Зеленский.

Президент подчеркивает, что такие атаки агрессора не останутся безнаказанными.

"Все эти преступления получат ответ. Как юридический, так и вполне практический - на поле боя", - заявил он.