Зеленський про нові ракетні удари РФ: злочини отримають юридичну і практичну відповіді

Президент Володимир Зеленський прокоментував чергові ракетні удари, нанесені військами РФ в середу, 4 травня, по різних містах України. Глава держави заявив, що вони не залишаться без відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення українського президента.

"Сьогодні російські загарбники завдали чергового ракетного удару по наших містах. По Дніпру. Били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжю. По містах Донбасу та інших наших регіонів", - сказав Зеленський.

Президент наголошує, що такі атаки агресора не залишаться безкарними.

"Усі ці злочини отримають належну відповідь. Як юридичну, так і цілком практичну - на полі бою", - заявив він.