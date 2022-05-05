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Зеленський про нові ракетні удари РФ: злочини отримають юридичну і практичну відповіді

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Четвер 05 травня 2022 01:24
Зеленський про нові ракетні удари РФ: злочини отримають юридичну і практичну відповіді Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський прокоментував чергові ракетні удари, нанесені військами РФ в середу, 4 травня, по різних містах України. Глава держави заявив, що вони не залишаться без відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення українського президента.

"Сьогодні російські загарбники завдали чергового ракетного удару по наших містах. По Дніпру. Били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжю. По містах Донбасу та інших наших регіонів", - сказав Зеленський.

Президент наголошує, що такі атаки агресора не залишаться безкарними.

"Усі ці злочини отримають належну відповідь. Як юридичну, так і цілком практичну - на полі бою", - заявив він.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що всі спроби РФ зруйнувати Україну ракетним тероризмом будуть марними.

Нагадаємо також, перед цим, 3 травня Україна зазнала потужної ракетної атаки. Під обстріл потрапили Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Вінницька, Київська, Закарпатська, Одеська та Донецька області. За даними командування ПС ЗСУ, російські окупанти випустили по території нашої країни 18 крилатих ракет, 8 з яких збила наша ППО.

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