Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров

"Появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", - отметил он.

По его словам, позиция украинского государства в этом вопросе остается прежней.

"Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по этим псевдореферендумам, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент", - добавил Зеленский.