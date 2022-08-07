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Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Нові так звані "референдуми" на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"З'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів в зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: всі, хто будуть допомагати окупантам хоч якось реалізувати цей намір, будуть відповідати. Будуть відповідати перед Україною", - зазначив він.

За його словами, позиція української держави в цьому питанні залишається незмінною.

"Ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть за цими псевдореферендумами, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російській стороні однозначно будуть потрібні в певний момент", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше у президента заявили, що російські окупанти не проводитимуть "референдуми" на півдні України, оскільки не будуть його контролювати.

За деякими даними, у російського президента Володимира Путіна поспішають провести "референдуми" до середини вересня.

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Володимир ЗеленськийРосійська Федерація