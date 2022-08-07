Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів

Нові так звані "референдуми" на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"З'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів в зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: всі, хто будуть допомагати окупантам хоч якось реалізувати цей намір, будуть відповідати. Будуть відповідати перед Україною", - зазначив він.
За його словами, позиція української держави в цьому питанні залишається незмінною.
"Ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть за цими псевдореферендумами, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російській стороні однозначно будуть потрібні в певний момент", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше у президента заявили, що російські окупанти не проводитимуть "референдуми" на півдні України, оскільки не будуть його контролювати.
За деякими даними, у російського президента Володимира Путіна поспішають провести "референдуми" до середини вересня.
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