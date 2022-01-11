Зеленский о новом нормандском саммите: пора предметно договариваться о прекращении конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский принял советников лидеров Франции и Германии, которые прибыли в Киев для переговоров с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Глава государства выразил готовность принимать необходимые решения в ходе нового саммита лидеров четырех стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Владимира Зеленского.

Как стало известно, состоялся широкий обмен мнениями в отношении путей активизации совместной работы в рамках нормандского формата.

"Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран", - подчеркнул глава государства.

Во время встречи стороны обсудили текущцю ситуацию и продолжили обсуждение дальнейших шагов для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский встретился с нормандскими советниками (president.gov.ua)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования. Он отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров "нормандской четверки".

Стороны договорились в дальнейшем поддерживать контакты внутри нормандского формата на уровне советников для организации очередного саммита лидеров стран-участниц.

"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита нормандской четверки. Проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", - заявил Андрей Ермак.

Стоит отметить, что Украина передала немецкому и французскому советникам подробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года.