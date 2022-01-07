Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандии" в ближайшие недели, - Макрон

Франция и Германия инициировали встречу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на Донбассе. Встречу планируют организовать в течение ближайших недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона .

"С (немецким - ред.) канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель... Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", - сказал Макрон.

Французский президент также подчеркнул, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.

Лидеры "нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. А до этого главы Франции, Германии, Украины и России встречались в Париже в декабре 2019 года.