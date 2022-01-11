Зеленський про новий нормандський саміт: пора предметно домовлятися про припинення конфлікту

Президент України Володимир Зеленський прийняв радників лідерів Франції та Німеччини, які прибули до Києва для переговорів з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Глава держави висловив готовність приймати необхідні рішення в ході нового саміту лідерів чотирьох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента Володимира Зеленського.

Як стало відомо, відбувся широкий обмін думками щодо шляхів активізації спільної роботи у рамках нормандського формату.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", - наголосив глава держави.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію та продовжили обговорення подальших кроків для мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України.

Фото: президент України Володимир Зеленський зустрівся з нормандськими радниками (president.gov.ua)

Керівник офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання. Він наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".

Сторони домовилися надалі підтримувати контакти всередині нормандського формату на рівні радників для організації чергового саміту лідерів країн-учасниць.

"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль для відновлення результативної роботи в нормандському форматі на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту нормандської четвірки. Проведення чергового саміту в нормандському форматі так був би серйозний поштовх процесу мирного врегулювання", - заявив Андрій Єрмак.

Варто зазначити, що Україна передала німецькому та французькому радникам докладну інформацію про імплементацію сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року.