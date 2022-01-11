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Зеленський про новий нормандський саміт: пора предметно домовлятися про припинення конфлікту

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Україна, Вівторок 11 січня 2022 11:08
Зеленський про новий нормандський саміт: пора предметно домовлятися про припинення конфлікту Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна_
Автор: Ольга Белей

Президент України Володимир Зеленський прийняв радників лідерів Франції та Німеччини, які прибули до Києва для переговорів з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Глава держави висловив готовність приймати необхідні рішення в ході нового саміту лідерів чотирьох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента Володимира Зеленського.

Як стало відомо, відбувся широкий обмін думками щодо шляхів активізації спільної роботи у рамках нормандського формату.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", - наголосив глава держави.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію та продовжили обговорення подальших кроків для мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України.

Зеленський про новий нормандський саміт: пора предметно домовлятися про припинення конфліктуФото: президент України Володимир Зеленський зустрівся з нормандськими радниками (president.gov.ua)

Керівник офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання. Він наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".

Сторони домовилися надалі підтримувати контакти всередині нормандського формату на рівні радників для організації чергового саміту лідерів країн-учасниць.

"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль для відновлення результативної роботи в нормандському форматі на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту нормандської четвірки. Проведення чергового саміту в нормандському форматі так був би серйозний поштовх процесу мирного врегулювання", - заявив Андрій Єрмак.

Варто зазначити, що Україна передала німецькому та французькому радникам докладну інформацію про імплементацію сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року.

Нагадаємо, 6 січня відбулися нормандські переговори політичних радників Німеччини, Франції та Росії.

Зазначимо, 7 січня, Франція і Німеччина ініціювали зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Зустріч планують організувати протягом найближчих тижнів.

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