Зеленський про новий пакет допомоги від Канади: Дуже вчасно і вагомо

Канада готує новий потужний пакет оборонної допомоги для України. Зокрема у ньому будуть бронемашини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Це дуже вчасно й вагомо", - зазначив український лідер.
Зеленський висловив щиру вдячність Канаді за незмінну допомогу та за спільну підготовку до можливої спроби Росії посилити удари.
"Ні для кого у світі сьогодні плани держави-терориста не залишаться невідомими", - додав президент.
Нагадаємо, канадська міністерка оборони Аніта Ананд заявила про підготовку до передачі Україні бронетранспортерів Senator.
До слова, у Канаді також сподіваються, що система NASAMS, яка була придбана для України, надійде у найкоротший термін.
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