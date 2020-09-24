Зеленский о нормандском формате: нам нужна встреча, за которой следует результат

Украина ждет встречи лидеров "нормандской четверки". Такая встреча должна дать конкретный результат.

Об этом на брифинге во время визита в Словакию заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, пока точной даты саммита лидеров нормандского формата нет.

"Что касается встречи советников, я скажу откровенно - мы ждем встречи. Нам нужна встреча, за которой следует результат. Если встречались наши советники и потом встречались лидеры "нормандской четверки" - то потом мы вернули домой 140 живых людей", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что после встречи советников должна состояться встреча лидеров "нормандской четверки". Сейчас идет подготовка к ее проведению.

Напомним, на прошлой неделе во время визита в Австрию Зеленский заявил, что встреча советников в нормандском формате может состояться до конца нынешней недели. При этом точной даты пока нет.

При этом в Кремле сообщали, что саммит "нормандской четверки" следует ждать в обозримом будущем, хотя и отметили, что сейчас бесполезно фиксировать конкретные даты.

Также РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский признался, что ведет ограниченную коммуникацию с президентом России Владимиром Путиным. При этом она имеет предметный характер.