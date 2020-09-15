Зеленский назвал сроки новой встречи советников "нормандской четверки"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новая встреча политических советников "нормандской четверки" пройдет в течение 10 дней. По ее итогам могут быть определены сроки саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в рамках визита в Австрию.

По его словам, на минувшей встрече в Берлине стороны проговорили, но не решили ряд проблем.

"Поэтому будет встреча, я знаю, что в течение … ну не могу обещать, но мне кажется в течение 10 дней должна быть, верю в это, или надеемся, не знаю, как сказать. Будет еще одна встреча советников, после которой должна быть уже встреча лидеров "нормандской четверки", - отметил Зеленский.

Он добавил, что все лидеры подтверждают готовность к встрече.

Напомним, в Берлине советники "нормандской четверки" договорились, что Красный Крест получит доступ к украинским пленным на оккупированном Донбассе. Как уточнил глава Офиса президента Украины, гуманитарная организация должна до конца сентября получить такой доступ.

Кроме того, российская сторона утверждает, что представители Киева взяли обязательство изменить постановление Верховной рады о местных выборах. Вице-премьер Алексей Резников отмечает, что ничего не обещали в Берлине на этот счет.