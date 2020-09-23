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Зеленский: коммуникация с Путиным ограничена, но предметная

Киев, Среда 23 сентября 2020 11:59
Зеленский: коммуникация с Путиным ограничена, но предметная
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ведет ограниченную коммуникацию с российским лидером Владимиром Путиным. При этом она имеет предметный характер.

Об этом он рассказал в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny, передает сайт президента.

Зеленский отметил, что общение с Путиным проходит в нормандском формате при участии Германии и Франции, а также в рамках двусторонних контактов. Именно в ходе прямых переговоров были достигнуты договоренности о транзите российского газа через Украину, а также о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля.

"Коммуникация с президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что диалог с Путиным привел к перемирию на Донбассе и обмену пленными, но о восстановлении отношений между странами говорить рано. По словам Зеленского, это только начало диалога.

В августе Зеленский отмечал, что если не будет диалога с Путиным, то и не будет результата.

"Если нет диалога - не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо - не будет и мирного результата. Я в этом убежден", - добавил он.

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