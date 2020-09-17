ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кремль о саммите "нормандской четверки": следует ждать в обозримом будущем

Москва, Четверг 17 сентября 2020 13:19
Кремль о саммите "нормандской четверки": следует ждать в обозримом будущем
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в обозримом будущем. Но на сегодня бесполезно фиксировать любые даты.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, саммит необходим ради результата, а не ради самой встречи.

"Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка - что считать обозримым будущим", - заявил Песков.

Он также добавил, что для проведения саммита в Берлине нужно зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже.

Напомним, ранее сообщалось, что у президента России Владимира Путина считают преждевременным говорить о новом саммите в нормандском формате.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что дата этого саммита будет согласована на следующих переговорах политических советников, которая должна пройти до конца следующей недели. Он добавил, что все лидеры подтверждают готовность к встрече, хотя в Москве утверждают совершенно обратное.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ПутинсаммитНормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь