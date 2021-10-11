Зеленский о "Нормандии": сегодня нет другого формата для окончания войны на Донбассе

По словам Владимира Зеленского, Нормандский формат и переговоры с лидерами Франции, Российской Федерации и Германии - является сегодня единственным способом завершить войну с РФ на территории Украины.

"Хотел бы сказать, что я полностью поддерживаю этот формат (норманнский - ред.). Считаю, что кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины. Я бы очень хотел, чтобы мы могли встретиться в ближайшие время и наша встреча в норманнскому формате была предметной", - отметил Зеленский на переговорах с Макроном и Меркель.