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Зеленский о "Нормандии": сегодня нет другого формата для окончания войны на Донбассе

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на скорейшую встречу с лидерами "нормандской четверки". По его словам, это единственный способ завершить войну на востоке Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

По словам Владимира Зеленского, Нормандский формат и переговоры с лидерами Франции, Российской Федерации и Германии - является сегодня единственным способом завершить войну с РФ на территории Украины.

"Хотел бы сказать, что я полностью поддерживаю этот формат (норманнский - ред.). Считаю, что кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины. Я бы очень хотел, чтобы мы могли встретиться в ближайшие время и наша встреча в норманнскому формате была предметной", - отметил Зеленский на переговорах с Макроном и Меркель.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинаДонбассНормандская четверка