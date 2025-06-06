Зеленський про нічний терор росіян: спалили навіть склад з "гуманітаркою"

Росія воює проти звичайних міст і самого життя в Україні. Під час сьогоднішньої атаки армія РФ навіть знищила склад з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на III Міжнародному саміті міст та регіонів.

"Трішки хочеться спати, так? Трішки є. Але вони не дочекаються...Сьогодні ті з вас, хто в Україні, саме тут, стали свідками чергової брутальної російської атаки проти українських міст по всій території нашої держави. Від Чернігова на (півночі - ред.) нашої країни до Луцька на заході, від Києва до наших південних регіонів", - сказав він.

Глава держави нагадав, що за ніч Росія випустила по Україні понад 400 дронів та більш ніж 40 ракет, зокрема балістичних.

Він зазначив, що росіяни пошкодили у Києві будинки, міську інфраструктуру. У Луцьку окупанти зруйнували, зокрема, звичайний готель, в якому були українські спортсмени. В інших регіонах є пошкодження житлової та енергетичної інфраструктури, промислових підприємств.

"Росіяни спалили навіть черговий склад з гуманітарною допомогою. Така російська війна. Вони воюють проти міст і проти самого життя. І всюди, куди зайшла російська армія на території України, всюди, де є, на жаль, російська окупація, всюди немає нормального життя. А в деяких містах взагалі, на жаль, нічого не залишилось. Тільки випалені руїни", - наголосив Зеленський.



