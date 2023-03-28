Зеленський незабаром може відвідати Варшаву, - МЗС Польщі

"Думаю, це відбудеться найближчим часом, але не випереджатимемо події. Ми точно не анонсуватимемо цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. У разі з президентом Зеленським такого анонсу не буде, з безпекових причин", - заявив Яблонський.

За його словами, "дуже інтенсивні контакти" між лідерами Польщі та України тривають весь час.

Примітно, що вчора президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою.

За підсумками якої Зеленський анонсував, що йде підготовка до "важливих заходів".

Нагадаємо, що на початку лютого президент Володимир Зеленський після європейського турне зустрівся з колегою Анджеєм Дудою у польському Жешуві.

Додамо, як стало відомо, сторони під час цієї зустрічі обговорили можливість візиту українського президента Володимира Зеленського до Варшави.

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