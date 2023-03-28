RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский скоро может посетить Варшаву, - МИД Польши

Фото: президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский может посетить Польшу. Не исключается его визит в Варшаву в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Министерства иностранных дел Польши Павла Яблонского в эфире Radio Wnet.

"Думаю, это произойдет в ближайшее время, но не будем опережать события. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как это обычно бывает с другими главами государств. В случае с президентом Зеленским такого анонса не будет, по причинам безопасности", - заявил Яблонский.

По его словам, "очень интенсивные контакты" между лидерами Польши и Украины продолжаются все время.

Примечательно, что вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой.

По итогам которого Зеленский анонсировал, что идет подготовка к "важным мероприятиям".

Напомним, что в начале февраля президент Владимир Зеленский после европейского турне встретился с коллегой Анджеем Дудой в польском Жешуве.

Добавим, как стало известно, стороны во время этой встречи обсудили возможность визита украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПольшаВаршаваПрезидент