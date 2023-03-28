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Зеленський поспілкувався з Дудою: про що говорили

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Вівторок 28 березня 2023 00:14
Зеленський поспілкувався з Дудою: про що говорили Фото: президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з польским колегою Анджеєм Дудою і розказав йому про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Зеленського в Телеграмі.

Він зазначив, що обговорив з Дудою перебіг бойових дій та ситуацію на окремих ділянках фронту.

"Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час. Готуємося до важливих заходів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що днями Дуда заявив, про те, що Україна скоро отримає перші винищувачі МіГ-29.

Крім цього, в Польщі державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу планують збільшити виробництво боєприпасів для армії Польщі й України.

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Володимир Зеленський Анджей Дуда
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