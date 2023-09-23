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Зеленський - нейтральним країнам: посередників не буде, ти допомагаєш Україні або РФ

Оттава, Субота 23 вересня 2023 09:57
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Зеленський - нейтральним країнам: посередників не буде, ти допомагаєш Україні або РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У війні, яку розв’язала Росія проти України, не можна зберігати нейтралітет. Відсутність допомоги нашій країні означає посилення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві.

"Ти допомагаєш Україні або Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що послаблення допомоги Україні - це ризик, але "якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися".

Президент подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням та зброєю.

"Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все ж таки за це сьогодні платить Україна - людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу", - додав Зеленський.

Закордонне турне Зеленського

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН, на полях якої провів низку зустрічей.

Після цього Зеленський відвідав Вашингтон.Глава нашої держави зустрівся американським президентом Джо Байденом, а також конгресменами.

Після США український лідер прибув до Канади, де вже зустрівся з прем'єром Джастіном Трюдо.

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