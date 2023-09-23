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Зеленский - нейтральным странам: посредников не будет, ты помогаешь Украине или РФ

Оттава, Суббота 23 сентября 2023 09:57
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Зеленский - нейтральным странам: посредников не будет, ты помогаешь Украине или РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В войне, которую развязала Россия против Украины, нельзя сохранять нейтралитет. Отсутствие помощи нашей стране означает усиление РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

"Ты помогаешь Украине или России. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь Россию. А мощная Россия и то, чего от нее ожидать… Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила", - сказал глава страны.

Зеленский подчеркнул, что ослабление помощи Украине - это риск, но "если быть откровенными и честными, за свободу, за демократию, за права людей нужно бороться".

Президент поблагодарил партнеров, которые помогают Украине с финансированием и оружием.

"Но это не самая большая цена. Наибольшую цену все же за это сегодня платит Украина - людьми, количеством смертей. Поэтому мы очень благодарны за помощь", - добавил Зеленский.

Заграничное турне Зеленского

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он принял участие в Генассамблее ООН, на полях которой провел ряд встреч.

После этого Зеленский посетил Вашингтон. Глава государства встретился американским президентом Джо Байденом, а также конгрессменами.

После США украинский лидер прибыл в Канаду, где уже встретился с премьером Джастином Трюдо.

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