Зеленський про необхідність відновлення України: терор РФ має програти у всьому

Російський терор має програти не лише на полі бою, а й у тому, щоб на території України не залишилося жодної руїни.

Голова держави зазначив, що вдячний представникам уряду Данії, які приїхали сьогодні, 30 січня, до Миколаєва, за готовність допомагати Україні та підтримувати нашу країну до повного відновлення територіальної цілісності та відбудови всього того, що необхідно для життя.

"У цьому фундаментальний зміст нашої співпраці з партнерами. Російський терор має програти всюди, у всьому: на полі бою і в тому, щоб не залишилося жодної руїни в нашій країні, щоб ми змогли все відновити та довести, що свобода міцніша", - наголосив Зеленський.