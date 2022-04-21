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Дания согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева

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Киев, Четверг 21 апреля 2022 17:04
Дания согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Дания откликнулась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Метте Фредериксен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Владимира Зеленского, Метте Фредериксен и Педро Санчеса (премьер Испании).

"Я уже сказала Зеленскому, что мы друзья и вековечные партнеры. Мы хотим внести вклад в восстановление Украины. Вы, господин президент, хотели, чтобы мы были передовиками в восстановлении Николаева. Сегодня мы официально дали согласие на это предложение. Мы надеемся на совместный труд с вами и другими партнерами", - заявила глава правительства Дании.

Напомним, украинский гарант призвал западных партнеров помочь Украине перед решающей битвой за Донбасс.

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