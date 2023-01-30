Зеленский о необходимости восстановления Украины: террор РФ должен проиграть во всем

Российский террор должен проиграть не только на поле боя, но и в том, чтобы на территории Украины не осталось ни одной руины.

Глава государства отметил, что благодарен представителям правительства Дании, которые приехали сегодня, 30 января, в Николаев, за готовность помогать Украине и поддерживать нашу страну до полного восстановления территориальной целостности и всего того, что необходимо для жизни.

"В этом фундаментальный смысл нашего сотрудничества с партнерами. Российский террор должен проиграть повсюду, во всем: на поле боя и в том, чтобы не осталось ни одной руины в нашей стране, чтобы мы смогли все восстановить и доказать, что свобода крепче", - подчеркнул Зеленский.