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Зеленский о необходимости восстановления Украины: террор РФ должен проиграть во всем

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский террор должен проиграть не только на поле боя, но и в том, чтобы на территории Украины не осталось ни одной руины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что благодарен представителям правительства Дании, которые приехали сегодня, 30 января, в Николаев, за готовность помогать Украине и поддерживать нашу страну до полного восстановления территориальной целостности и всего того, что необходимо для жизни.

"В этом фундаментальный смысл нашего сотрудничества с партнерами. Российский террор должен проиграть повсюду, во всем: на поле боя и в том, чтобы не осталось ни одной руины в нашей стране, чтобы мы смогли все восстановить и доказать, что свобода крепче", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Дания согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева.

Также мы писали, что власти Дании не исключают возможность передачи Украине танков.

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