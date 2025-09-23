Зеленський: немає жодних кроків, які показують бажання Росії закінчити війну

Росія не демонструє готовності завершити війну проти України. Жодних ознак, які свідчать про це, немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами глави української держави, він зустрівся з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у Нью-Йорку. Вони обговорили дипломатичну роботу для досягнення миру в Україні.
Зеленський підкреслив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і він цінує готовність Швейцарії прийняти таку зустріч.
"Але бачимо, що поки що немає жодних кроків, які б свідчили про те, що Росія хоче закінчити війну", - додав він.
Ще однією темою обговорень стала співпраця України та Швейцарії, яка пов'язана з реалізацією великого культурного проєкту. Також лідери порушили питання продовження партнерства у сфері продовольчої безпеки.
Нагадаємо, Росія продовжує спроби окупації української території та не хоче йти на мирні переговори.
Українські чиновники вже неодноразово пропонували російським провести зустріч на рівні лідерів. Готовність до зустрічі в такому форматі висловлював і президент Володимир Зеленський.
Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін постійно знаходив відмовки. Зокрема, він пропонував Зеленському приїхати до Москви на зустріч, що в нинішніх умовах неможливо.