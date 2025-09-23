Зеленский: нет никаких шагов, которые показывают желание России закончить войну

По словам главы украинского государства, он встретился с президенткой Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в Нью-Йорке. Они обсудили дипломатическую работу для достижения мира в Украине.

Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и он ценит готовность Швейцарии принять такую встречу.

"Но видим, что пока нет никаких шагов, свидетельствующих о том, что Россия хочет закончить войну", - добавил он.

Еще одной темой обсуждений стало сотрудничество Украины и Швейцарии, которое связано с реализацией большого культурного проекта. Также лидеры затронули вопрос продолжения партнерства в сфере продовольственной безопасности.