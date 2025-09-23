RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: нет никаких шагов, которые показывают желание России закончить войну

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия не демонстрирует готовность завершить войну против Украины. Никаких признаков, которые свидетельствуют об этом, нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы украинского государства, он встретился с президенткой Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в Нью-Йорке. Они обсудили дипломатическую работу для достижения мира в Украине. 

Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и он ценит готовность Швейцарии принять такую встречу. 

"Но видим, что пока нет никаких шагов, свидетельствующих о том, что Россия хочет закончить войну", - добавил он. 

Еще одной темой обсуждений стало сотрудничество Украины и Швейцарии, которое связано с реализацией большого культурного проекта. Также лидеры затронули вопрос продолжения партнерства в сфере продовольственной безопасности. 

Россия не хочет завершать войну

Напомним, Россия продолжает попытки оккупации украинской территории и не хочет идти на мирные переговоры.

Украинские чиновники уже неоднократно предлагали российским провести встречу на уровне лидеров. Готовность к встрече в таком формате высказывал и президент Владимир Зеленский.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин постоянно находил отговорки. В частности, он предлагал Зеленскому приехать в Москву на встречу, что в нынешних условиях невозможно.

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияШвейцарияВладимир ПутинВойна в Украине