Зеленський про небажання Шольца надати Taurus: Він боїться ядерних погроз Путіна

Канцлер Німеччини зволікає з наданням Україні далекобійних ракет Taurus, бо боїться ядерної загрози з боку Росії, заявив президент Володимир Зеленський, зауваживши при цьому, що жодна зброя не може бути "дійсно корисною" у разі ядерної війни, навіть американські літаки F-16 або ракети ATACMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Зеленського німецькому виданню Bild.
Видання назвало "вибухонебезпечним" пояснення Зеленського причин відмови канцлера Німеччини Олафа Шольца у наданні Україні Taurus.
"У наших партнерів є певна зброя, яка потрібна нам сьогодні, щоб вижити. Вона потрібна Україні, щоб вижити, і я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю", - сказав президент України, маючи на увазі Taurus, а також американські ракети малої дальності ATACMS і винищувачі F-16.
Зеленський зауважив, що обговорення питання щодо постачання Taurus триває, але це питання "не таке просте".
"Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою, і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині", - сказав президент.
На запитання, чи має стосунок відмова у Taurus до ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна, Зеленський відповів: "Шольц сказав, що так воно і є. Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії".
На його думку, жодна зброя не може бути "дійсно корисною" у разі ядерної війни, навіть ATACMS або F-16.
"Відповідь вибухонебезпечна, тому що канцлер Олаф Шольц поки що виправдовував свою відмову у Taurus інакше: а саме тим, що він не хоче перетворювати Німеччину на партію війни, адже Україна може використовувати ракети Taurus для ураження цілей на території Росії", - пише Bild.
Ще торік Україна попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні вражати ціль на відстані 500 кілометрів. Втім, Берлін уникає цього питання.
Шольц спочатку пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.
У тому ж числі канцлер заявляв, що неправильне використання ракет може призвести до удару по одній із цілей у Москві.
Наприкінці березня Шольц заявив, що не схвалить постачання Taurus Україні через побоювання початку війни між РФ і НАТО.
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