Зеленский о нежелании Шольца предоставить Taurus: Он боится ядерных угроз Путина

Канцлер Германии медлит с предоставлением Украине дальнобойных ракет Taurus, потому что боится ядерной угрозы со стороны России, заявил президент Владимир Зеленский, отметив при этом, что ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже американские самолеты F-16 или ракеты ATACMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского немецкому изданию Bild.
Издание назвало "взрывоопасным" объяснение Зеленского причин отказа канцлера Германии Олафа Шольца в предоставлении Украине Taurus.
"У наших партнеров есть определенное оружие, которое нужно нам сегодня, чтобы выжить. Оно нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", - сказал президент Украины, имея в виду Taurus, а также американские ракеты малой дальности ATACMS и истребители F-16.
Зеленский отметил, что обсуждение вопроса предоставления Taurus продолжается, но этот вопрос "не так прост".
"Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерным государством, и что это самая сильная система вооружений в Германии", - сказал президент.
На вопрос, имеет ли отношение отказ в Taurus к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина, Зеленский ответил: "Шольц сказал, что так и есть. Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России".
По его мнению, ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже ATACMS или F-16.
"Ответ взрывоопасен, потому что канцлер Олаф Шольц пока оправдывал свой отказ в Taurus иначе: а именно тем, что он не хочет превращать Германию в партию войны, ведь Украина может использовать ракеты Taurus для поражения целей на территории России", - пишет Bild.
Еще в прошлом году Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, способные поражать цель на расстоянии 500 километров. Однако, Берлин избегает этого вопроса.
Шольц сначала объяснял это тем, что для таких поставок якобы потребуется присутствие немецких солдат на местах.
В том числе канцлер заявлял, что неправильное использование ракет может привести к удару по одной из целей в Москве.
В конце марта Шольц заявил, что не одобрит поставки Taurus Украине из-за опасений начала войны между РФ и НАТО.
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