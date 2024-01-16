Зеленський назвав явну слабкість Заходу у питанні санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський висловився про можливість Росії в обхід міжнародних санкцій продовжувати виробництво ракет. Та закликав посилити обмежувальні заходи, зокрема щодо атомної галузі країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За словами президента, чимало санкційних кроків з боку країн Заходу відкладалися на місяці та навіть роки через "шквал погроз з боку Москви".

"Але жодна з цих погроз не збулася. Кожен шквал виявився їхнім блефом", - зазначив Зеленський.

У цьому контексті глава держави висловився про здатність РФ обходити певні запроваджені обмеження, зокрема для продовження виробництва ракетного озброєння.

"І як можна задовольнятися санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо вони навіть не блокують її виробництво ракет? У кожній російській ракеті є критичні компоненти із західних країн. Десятки компонентів у кожній ракеті", - наголосив він.

Зеленський висловив вдячність країнам-партнерам за кожен ухвалений та введений пакет санкцій. Проте зауважив, що "наближення миру стане винагородою для всіх, хто піклується про те, щоб санкції діяли на сто відсотків".

"І, до речі, явну слабкість Заходу полягає в тому, що російська атомна галузь досі не перебуває під глобальними санкціями, хоча Путін - єдиний терорист у світі, який взяв у заручники атомну електростанцію (Запорізька АЕС, - ред.)", - заявив президент.

На переконання Зеленського, має бути "сильне рішення, цього року, коли заморожені російські активи, суверенні та олігархічні, будуть спрямовані на захист від російської війни та на відновлення України".

"Путін понад усе любить гроші. Чим більше мільярдів він і його олігархи, друзі та спільники втратять, тим більша ймовірність, що він пошкодує про початок цієї війни", - сказав він.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, російські військові окупували Запорізьку АЕС напочатку повномасштабної війни проти України. Загарбники не лише порушують режим експлуатації станції, але й використовують її сховища для зберігання техніки та розташування живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Нещодавно на ЗАЕС сталась чергова аварія. Існував ризик зупинки роботи одного з енергоблоків.

До того ж, українські офіційні особи неодноразово повідомляли про ризики теракту на станції.

Санкції проти "Росатома"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський влітку минулого року закликав Європейський союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. У тому числі проти "Росатому".

"Увага світу, кожної країни, кожного лідера та конкретний, відчутний тиск на Росію - усе це комплекс дуже потрібних речей, щоб не допустити радіаційних інцидентів на ЗАЕС. Зокрема, вже зараз потрібно почати роботу над 12-им пакетом санкцій Євросоюзу", - заявив він.

Додамо, ще влітку 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів розповів, що Україна пропонує вводити санкції проти "Росатому" в кілька етапів.