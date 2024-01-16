Зеленский назвал явную слабость Запада в вопросе санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности России в обход международных санкций продолжать производство ракет. И призвал усилить ограничительные меры, в частности в отношении атомной отрасли страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам президента, многие санкционные шаги со стороны стран Запада откладывались на месяцы и даже годы из-за "шквала угроз со стороны Москвы".

"Но ни одна из этих угроз не сбылась. Каждый шквал оказался их блефом", - отметил Зеленский.

В этом контексте глава государства высказался о способности РФ обходить определенные ограничения, в частности для продолжения производства ракетного вооружения.

"И как можно довольствоваться санкциями против России или экспортным контролем, если они даже не блокируют ее производство ракет? В каждой российской ракете есть критические компоненты из западных стран. Десятки компонентов в каждой ракете", - подчеркнул он.

Зеленский выразил благодарность странам-партнерам за каждый принятый и введенный пакет санкций. Однако отметил, что "приближение мира станет вознаграждением всем, кто заботится о том, чтобы санкции действовали на сто процентов".

"И, кстати, явная слабость Запада состоит в том, что российская атомная отрасль до сих пор не находится под глобальными санкциями, хотя Путин - единственный террорист в мире, взявший в заложники атомную электростанцию (Запорожская АЭС, - ред.)", - заявил президент.

По убеждению Зеленского, должно быть "сильное решение, когда замороженные российские активы, суверенные и олигархические, будут направлены на защиту от российской войны и на восстановление Украины".

"Путин больше всего любит деньги. Чем больше миллиардов он и его олигархи, друзья и сообщники потеряют, тем больше вероятность, что он пожалеет о начале этой войны", - сказал он.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, российские военные оккупировали Запорожскую АЭС в начале полномасштабной войны против Украины. Захватчики не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют хранилища для хранения техники и расположения живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно на ЗАЭС произошла очередная авария. Существовал риск остановки работы одного из энергоблоков.

К тому же, украинские официальные лица неоднократно сообщали о рисках теракта на станции.

Санкции против "Росатома"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прошлым летом призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

"Внимание мира, каждой страны, каждого лидера и конкретное, ощутимое давление на Россию - все это комплекс очень нужных вещей, чтобы не допустить радиационных инцидентов на ЗАЭС. В частности, уже сейчас нужно начать работу над 12-м пакетом санкций Евросоюза", - заявил он.

Добавим, еще летом 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции послов рассказал, что Украина предлагает вводить санкции против "Росатома" в несколько этапов.