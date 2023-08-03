Шмигаль: Україна пропонує поетапно вводити санкції проти "Росатому"

Україна пропонує вводити санкції проти "Росатому" у кілька етапів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на конференції послів України.

"У перший етап запровадити персональні санкції щодо представників Росатому. Другий етап - запровадити санкції часткові на постачання російського ядерного палива та російських технологій. Наприклад, ввести квоту 50% до 2025 року. І далі з 25-го чи 26-го запровадити 100% санкції на постачання російських ядерних технологій, російського ядерного палива.", - сказав Шмигаль.

За його словами, такі кроки сприйматимуть набагато легше, ніж "негнучкий та жорсткий підхід запровадження всього".

Прем'єр наголосив, що російська металургія, алмази, цінова стеля на газ та нафту також не мають залишатися без уваги санкційного тиску.

"Санкції - не менш важливий інструмент, ніж зброя. На жаль, сьогодні бачимо, що Росія адаптується до санкцій. Вони знаходять шляхи постачання високотехнологічних продуктів для виробництва своєї зброї. Вони, на жаль, не реагують на попередження щодо ядерного шантажу" - зазначив Шмигаль.

Санкції проти "Росатома"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Європейський союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. У тому числі проти "Росатому".

"Увага світу, кожної країни, кожного лідера та конкретний, відчутний тиск на Росію - усе це комплекс дуже потрібних речей, щоб не допустити радіаційних інцидентів на ЗАЕС. Зокрема, вже зараз потрібно почати роботу над 12-им пакетом санкцій Євросоюзу", - заявив він.