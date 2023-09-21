На ЗАЕС сталась чергова аварія, існує ризик зупинки роботи енергоблока, - "АТЕШ"

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталась чергова аварія. Існує ризик зупинки роботи одного з енергоблоків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військово партизанський рух " АТЕШ ".

Посилаючись на власного агента із ЗАЕС, партизани заявили, що на станції сталась чергова аварія, яку російські терористи намагаються приховати. Втім, про неї вже стало відомо усім працівникам.

Зазначається, що російські некомпетентні працівники зламали деякі комплекти, у зв'язку з чим існує ризик припинення роботи одного з енергоблоків.

"Аварії на станції стали побутовим явищем, відколи її окупували росіяни. У тому, що окупанти спробують звинуватити в події Київ - немає сумнівів. Але наші агенти добуватимуть правдиву інформацію, якою ми обов'язково поділимося", - додає рух.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС окупована російськими терористами з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ворог не лише порушує режим експлуатації станції, але й використовує її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.