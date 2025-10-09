ua en ru
Зеленський назвав умову, за якої Україна висуне Трампа на Нобелівську премію

Україна, Четвер 09 жовтня 2025 10:50
UA EN RU
Зеленський назвав умову, за якої Україна висуне Трампа на Нобелівську премію Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Валерій Ульяненко, Мілан Лєліч

Україна номінує президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію, якщо він забезпечить припинення вогню у війні з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив український лідер Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

Він наголосив, що сам факт припинення вогню в Україні впливатиме на можливість домовитися про закінчення війни.

"Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", - наголосив Зеленський.

Нобелівська премія миру

Нобелівська премія - одна з найпрестижніших міжнародних нагород, яку кожного року присуджують за видатний внесок у зміцнення миру. Вона була заснована Альфредом Нобелем наприкінці XIX століття.

Нобелівську премію миру отримують особи та організації за вагомий внесок у врегулювання міжнародних конфліктів, захист прав людини, роззброєння та інші ініціативи, що сприяють миру.

Церемонія вручення відбувається в Осло, Норвегія, і супроводжується грошовою нагородою, розмір якої кожного року змінюється.

З 6 по 13 жовтня стане відомо, хто стане лауреатом Нобелівської премії миру. У 2025 році на отримання нагороди претендують 338 кандидатів - 244 особи та 94 організації.

У списку можливих претендентів, крім Дональда Трампа, президент України Володимир Зеленський і вдова Олексія Навального Юлія Навальна.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп переконаний, що саме він заслуговує Нобелівську премію миру, адже, за його словами, він "зупинив сім воєн".

Президент США також наголосив, що для США стане "великою образою", якщо він її не отримає.

РБК-Україна раніше писало, що група народних депутатів Верховної Ради України зареєструвала документ з пропозицією висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

