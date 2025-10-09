Зеленский назвал условие, при котором Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию

Украина номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если он обеспечит прекращение огня в войне с Россией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября.

"Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь. И если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, да, его надо номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сам факт прекращения огня в Украине будет влиять на возможность договориться об окончании войны.

Нобелевская премия мира

Нобелевская премия - одна из самых престижных международных наград, которую ежегодно присуждают за выдающийся вклад в укрепление мира. Она была учреждена Альфредом Нобелем в конце XIX века.

Нобелевскую премию мира получают лица и организации за весомый вклад в урегулирование международных конфликтов, защиту прав человека, разоружение и другие инициативы, способствующие миру.

Церемония вручения проходит в Осло, Норвегия, и сопровождается денежной наградой, размер которой каждый год меняется.

С 6 по 13 октября станет известно, кто станет лауреатом Нобелевской премии мира. В 2025 году на получение награды претендуют 338 кандидатов - 244 человека и 94 организации.

В списке возможных претендентов, кроме Дональда Трампа, президент Украины Владимир Зеленский и вдова Алексея Навального Юлия Навальная.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп убежден, что именно он заслуживает Нобелевскую премию мира, ведь, по его словам, он "остановил семь войн".

Президент США также подчеркнул, что для США станет "большим оскорблением", если он ее не получит.

РБК-Украина ранее писало, что группа народных депутатов Верховной Рады Украины зарегистрировала документ с предложением выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.