Зеленський назвав три цілі, яких Україна досягла завдяки Курській операції

Завдяки операції в Курській області Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.
"Дуже вузьке коло людей знало про цю операцію", - сказав він та зазначив, що це дуже добре.
За його словами, це забезпечило операції успіх.
"Безумовно є цілі, які я можу сказати. І безумовно є цілі, про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію про створення буферної зони на Харківщині, а потім на півночі, не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах", - розповів Зеленський.
Президент повідомив, що про наміри росіян повідомляли розвідки України та країн Заходу.
"Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Мало того, розбила чималу кількість військ… розбила серйозне угрупування", - сказав він.
Нагадаємо, ЗСУ почали операцію в Курській області 6 серпня. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, станом на сьогодні взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. У полон взяли близько 600 російських військових.
Сирський також повідомив, операція ЗСУ в Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула її на цей напрямок.