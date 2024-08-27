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Зеленский назвал три цели, которых Украина достигла благодаря Курской операции

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Благодаря операции в Курской области Украина отвела угрозу оккупации части Харьковской, Сумской и Черниговской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Очень узкий круг людей знал об этой операции", - сказал он и отметил, что это очень хорошо.

По его словам, это обеспечило операции успех.

"Безусловно, есть цели, которые я могу сказать. И безусловно есть цели, о которых я не могу сказать. Курская операция несколько вещей принесла. Прежде всего, оккупация Харьковщины остановлена. Мы имели информацию о создании буферной зоны на Харьковщине, а затем на севере, не знали конкретики, но понимали, что Сумщина, Черниговщина могут быть в планах", – рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что о намерениях россиян сообщали разведки Украины и стран Запада.

"Курская операция решила вопрос не оккупации Сумщины и не оккупации Черниговщины. Более того, разбила немалое количество войск… разбила серьезную группировку", - сказал он.

Напомним, ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на сегодня взято под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. В плен приняли около 600 российских военных.

Сырский также сообщил, что операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва сняла с фронта в Украине около 30 тысяч военных и перебросила ее на это направление.

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Владимир ЗеленскийВойна в Украине