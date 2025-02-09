Зеленський назвав три речі, на яких тримається військове виробництво РФ

Окупанти кожен день атакують Україну. Це можливо завдяки військовому виробництву у Росії, яке тримається на трьох головних речах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Російське військове виробництво, яке забезпечує терор, тримається на трьох речах", - сказав він.
За словами президента, цими речами є:
Зеленський підкреслив, що Україна вдячна всім партнерам, які посилюють санкції.
"Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя", - резюмував глава держави.
Також Зеленський розповів, скільки раке, дронів та бомб запустили росіяни по Україні за тиждень.
"Цього тижня понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів випустили росіяни проти наших людей", - озвучив цифри він.
Російські війська постійно обстелюють Україну масовано дронами та ракетами. Зокрема, останніми днями окупанти значно збільшили кількість дронів під час нічних атак по Україні.
Наприклад, у ніч на 8 лютого РФ запустила по Україні 139 дронів. ППО збила менше половини. А в ніч на 9 лютого загарбники під час атаки по Україні використали 151 дрон.
Зазначимо, що раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявляв, що треба знизити ціну нафти до 45 доларів за барель, оскільки просто допомагаючи Україні, не можна змусити Росію припинити війну.
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