RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Зеленский назвал три вещи, на которых держится военное производство РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты каждый день атакуют Украину. Это возможно благодаря военному производству в России, которое держится на трех главных вещах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Российское военное производство, которое обеспечивает террор, держится на трех вещах", - сказал он.

По словам президента, этими вещами являются:

  • схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов;
  • высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить;
  • недостаточное количество дальнобойных ракет и дронов у Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна всем партнерам, которые усиливают санкции.

"Должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни", - резюмировал глава государства.

Сколько ракет, дронов и авиабомб запустила РФ по Украине за неделю

Также Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб запустили россияне по Украине за неделю.

"На этой неделе более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов выпустили россияне против наших людей", - озвучил цифры он.

Война в Украине

Росийские войска постоянно обстеливают Украину массированно дронами и ракетами. В частности, в последние дни оккупанты значительно увеличили количество дронов во время ночных атак по Украине.

Например, в ночь на 8 февраля РФ запустила по Украине 139 дронов. ПВО сбила меньше половины. А в ночь на 9 февраля захватчики при атаке по Украине использовали 151 дрон.

Отметим, что ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявлял, что надо снизить цену нефти до 45 долларов за баррель, поскольку просто помогая Украине, нельзя заставить Россию прекратить войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в Украине