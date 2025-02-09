Зеленський назвав три речі, на яких тримається військове виробництво РФ

Окупанти кожен день атакують Україну. Це можливо завдяки військовому виробництву у Росії, яке тримається на трьох головних речах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Російське військове виробництво, яке забезпечує терор, тримається на трьох речах", - сказав він.

За словами президента, цими речами є:

схеми обходу санкцій, без яких у Росії не було б критично важливих компонентів;

високі ціни на нафту, які було б правильно знизити;

недостатня кількість далекобійних ракет і дронів у України.

Зеленський підкреслив, що Україна вдячна всім партнерам, які посилюють санкції.

"Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя", - резюмував глава держави.

Скільки ракет, дронів та авіабомб запустила РФ по Україні за тиждень

Також Зеленський розповів, скільки раке, дронів та бомб запустили росіяни по Україні за тиждень.

"Цього тижня понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів випустили росіяни проти наших людей", - озвучив цифри він.