Зеленский назвал три вещи, на которых держится военное производство РФ

Оккупанты каждый день атакуют Украину. Это возможно благодаря военному производству в России, которое держится на трех главных вещах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Российское военное производство, которое обеспечивает террор, держится на трех вещах", - сказал он.

По словам президента, этими вещами являются:

схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов;

высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить;

недостаточное количество дальнобойных ракет и дронов у Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна всем партнерам, которые усиливают санкции.

"Должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни", - резюмировал глава государства.

Сколько ракет, дронов и авиабомб запустила РФ по Украине за неделю

Также Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб запустили россияне по Украине за неделю.

"На этой неделе более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов выпустили россияне против наших людей", - озвучил цифры он.