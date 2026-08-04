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Зеленський назвав три пріоритети для України щодо вступу в ЄС

19:12 04.08.2026 Вт
2 хв
Цього року були відкриті два кластери у перемовинах і Київ готується до відкриття ще чотирьох
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський назвав три пріоритети для України щодо вступу в ЄС Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Україна визначила три ключові напрямки для більш інтенсивної роботи на шляху до членства в ЄС, серед яких - підтримка стійкості цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Визначили напрямки для більш інтенсивної роботи з Євросоюзом. В цьому році вже були відкриті два кластери у перемовинах про вступ України в Євросоюз, і готуємося до відкриття ще чотирьох кластерів", - зазначив він..

Глава держави додав, що під час засідання з прем’єром Сергієм Корецьким, віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим і профільними заступниками керівника Офісу Сергієм Кислицею та Ігорем Жовквою визначили три пріоритети.

Три головні пріоритети

"Перше: Україна працює саме на повноцінний вступ в Євросоюз, і ми розглядаємо це не тільки як політичне чи економічне завдання, а як завдання безпекове - і для нас, і для Євросоюзу", - заявив президент.

За його словами, зі вступом України в ЄС "прибирається та геополітична невизначеність", через яку РФ десятиліттями сіяла дестабілізацію і України, і ЄС. Крім того, Євросоюз "разом з українською силою" набуває необхідних безпекових спроможностей для посилення європейського компоненту євроатлантичної спільноти.

"Друге: вже зараз маємо використовувати максимально всі можливості секторальної інтеграції України в Євросоюз", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що всі країни ЄС мають сприймати Україну "як невід’ємну частину звичних європейських процесів", що має "підштовхувати наш політичний рух і рішення лідерів та країн".

"Третє: звісно, маємо будувати відносини на всіх рівнях таким чином, щоб Україна отримала необхідні пакети й рішення на підтримку стійкості на цю зиму. Відносини з Брюсселем і європейськими інституціями, столицями Європи, громадами в країнах Європи мають бути практичними - про те, що справді може підтримати захист життя в Україні", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляло, що Угорщина заблокувала переговори щодо відкриття двох кластерів щодо вступу України в ЄС. Крім того, команда прем'єр-міністра Петера Мадяра наполягає на тому, щоб не прискорювати євроінтеграцію України.

РБК-Україна писало, що рішення Будапешта не пов'язане з рівнем підготовки Києва до переговорного процесу. Причиною блокування є двосторонні політичні розбіжності між країнами, а також низка інших факторів.

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Володимир Зеленський Євросоюз Україна Вступ в ЄС
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