Зеленский назвал три приоритета для Украины по вступлению в ЕС

Украина определила три ключевых направления для более интенсивной работы по пути к членству в ЕС, среди которых - поддержка стойкости этой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Определили направления для более интенсивной работы с Евросоюзом. В этом году уже были открыты два кластера в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз, и готовимся к открытию еще четырех кластеров", - отметил он.

Глава государства добавил, что во время заседания с премьером Сергеем Корецким, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым и профильными заместителями руководителя Офиса Сергеем Кислицей и Игорем Жовквой определили три приоритета.

Три главных приоритета

"Первое: Украина работает именно на полноценное вступление в Евросоюз, и мы рассматриваем это не только как политическую или экономическую задачу, а как задачу по безопасности - и для нас, и для Евросоюза", - заявил президент.

По его словам, со вступлением Украины в ЕС "убирается и геополитическая неопределенность", из-за которой РФ десятилетиями сеяла дестабилизацию и Украины, и ЕС. Кроме того, Евросоюз "наряду с украинской силой" приобретает необходимые способности безопасности для усиления европейского компонента евроатлантического сообщества.

"Второе: уже сейчас должны использовать максимально все возможности секторальной интеграции Украины в Евросоюз", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все страны ЕС должны воспринимать Украину "как неотъемлемую часть привычных европейских процессов", что должно "подталкивать наше политическое движение и решение лидеров и стран".

"Третье: конечно, должны строить отношения на всех уровнях таким образом, чтобы Украина получила необходимые пакеты и решения в поддержку стойкости на эту зиму. Отношения с Брюсселем и европейскими институтами, столицами Европы, громадами в странах Европы должны быть практическими - о том, что действительно может поддержать защиту жизни в Украине", - отметил глава государства.